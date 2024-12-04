Возвращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте 4 декабря. По его словам, «точка невозврата пройдена».

Пашинян объяснил, что Армения уже считает себя вне организации и не участвует в обсуждении документов на саммитах ОДКБ. «Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», — заявил премьер-министр.

Решение обосновано отсутствием поддержки со стороны союзников во время территориальных конфликтов 2021-2022 годов. По словам Пашиняна, когда Армения обратилась за помощью, союзники по объединению сначала заявили о «красной линии» на границах Армении, а затем изменили позицию, сославшись на отсутствие делимитации границ.

Ранее Армения уже предприняла ряд шагов по дистанцированию от ОДКБ: в феврале страна «заморозила» свое участие в организации, а в мае приостановила ее финансирование. Пашинян также обвинил две страны-участницы ОДКБ в поддержке Азербайджана во время Карабахского конфликта в 2020 году.

Позиция Еревана идет вразрез с оценкой президента России Владимира Путина, который после ноябрьского саммита ОДКБ говорил о возможности возвращения Армении к полноформатной работе в организации, поскольку страна официально не выходила из нее, а лишь «взяла паузу».