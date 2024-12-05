Избранный президент США Дональд Трамп продолжает набирать кабинет по принципу лояльность превыше всего. 4 декабря политик объявил, что назначит миллиардера Джареда Айзекмана руководителем NASA. Об Айзекмане известно, что он частный астронавт, бизнес-партнер и близкий друг Илона Маска — его SpaceX в последнее время тесно взаимодействовала с NASA.

«Джаред направит NASA к новым открытиям и вдохновению, прокладывая путь к революционным достижениям в космических науке, технологиях и исследованиях», — заявил Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Айзекман занимает пост гендиректора компании по обработке платежей Shift4 Payments и уже дважды побывал в космосе на кораблях SpaceX в рамках полностью частных миссий программы Polaris, которую он сам же финансировал. В качестве ключевого клиента SpaceX Айзекман потратил сотни миллионов долларов на развитие частных космических полетов.

Если его кандидатура будет утверждена Сенатом, Айзекман, не имеющий опыта работы в правительстве или политике, станет первым главой NASA не из среды профессионалов. В его руках окажется весь бюджет агентства в $25 млрд. Главной задачей NASA при Айзекмане останется самый амбициозный проект агентства последних лет — проект высадки людей на Луне в рамках программы Artemis. Трамп активно поддерживал этот проект в свой первый президентский срок и дал понять, что продолжит финансировать эту программу в приоритетном порядке.

Назначение главы NASA произошло раньше, чем обычно, благодаря близким отношениям Маска с Трампом. Маск, глава SpaceX и крупнейший донор избирательной кампании Трампа, обсуждал с избранным президентом миссии на Марс и другие проекты, которые могут принести пользу SpaceX. В прошлом месяце Трамп посетил шестой испытательный запуск Starship в Техасе.

Айзекман также заявил, что намерен привлекать больше частных компаний к коммерческому освоению космоса. Эта стратегия ставит под угрозу программу NASA по созданию ракеты Space Launch System, разработанной Boeing и Northrop Grumman. При этом этот же подход позволит оздоровить космическое агентство, поскольку теперь за проекты будет идти настоящая конкуренция множества частных компаний, а не крупных монополистов.