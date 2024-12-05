Франция предоставит Казахстану грант в размере €1,35 млн для сохранения озера Балхаш — крупнейшего пресноводного озера на юго-востоке республики. Соответствующее соглашение было подписано на саммите One Water в Саудовской Аравии между Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана, Французским агентством развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM).

Средства гранта направят на масштабное исследование экосистемы озера, результатом которого станет долгосрочный план стабилизации уровня воды до 2040 года. Предлагаемые меры включают оптимизацию режима работы Капчагайского водохранилища, очистку рек, предотвращение деградации почв, развитие рыбного хозяйства и экологического туризма.

«Цель проекта — защита экосистемы Балхаша и обеспечение устойчивого управления его водными ресурсами», — заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Озеро Балхаш — 14-е крупнейшее озеро мира. Оно имеет важное экологическое и экономическое значение не только для Казахстана, но и для всего региона Туркестана. Однако озеро сталкивается с растущими угрозами, связанными с загрязнением и изменением климата.

Примечательно, что именно на берегу этого озера, в поселке Улькен, планируется построить первую АЭС Казахстана. После октябрьского референдума, на котором большинство казахстанцев поддержали развитие атомной энергетики, власти начали искать подрядчиков для строительства станции. В шорт-лист вошли китайская CNNC, южнокорейская KHNP, российский «Росатом» и французская EDF. Вполне возможно, что грант был направлен на то, чтобы убедить власти Казахстана поддержать именно французскую компанию в этом тендере.

Экологи предупреждают, что АЭС может навредить хрупкой экосистеме Балхаша.

«Станция может нанести серьезный ущерб биоразнообразию озера», — заявили активисты на общественных слушаниях по поводу возведения АЭС.

Саммит One Water собрал высокопоставленных участников, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Франции Эмманюэля Макрона. Их сотрудничество отражает укрепление двусторонних связей, учитывая, что Франция уже закупает почти 40% своего урана у Казахстана.