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Криптореволюция Трампа
Биткоин впервые преодолел отметку в 100 тыс. долларов, подкрепив рост обещаниями Дональда Трампа сделать США криптовалютной столицей мира
Криптореволюция Трампа
Трамп объявил о намерении сделать США «мировой криптостолицей» / Фото: Reuters
5 декабря 2024 г.

Стоимость биткоина на бирже Binance 5 декабря впервые в истории превысила 100 тыс. долларов США. В 5:39 утра по московскому времени цена биткоина достигла отметки в 100 тыс. долларов, а уже к шести утра выросла до 104 тыс. Аналогичный рост зафиксировал сайт CoinMarketCap, который учитывает данные более 20 криптобирж.

Курс биткоина начал стремительно расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. С 5 ноября криптовалюта подорожала на 40%, а с начала года — более чем вдвое.

Трамп, еще три года назад называвший биткоин мошенничеством, объявил о намерении сделать США «мировой криптостолицей» и накопить государственный запас криптовалюты. На этом фоне объем рынка криптовалют превысил три триллиона долларов, что вдвое больше показателей двухлетней давности.

Новый рекорд биткоин установил через несколько часов после того, как Дональд Трамп сообщил о планах назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам известного криптолоббиста Пола Аткинса.

Комиссия, ранее считавшаяся главным противником криптовалютного рынка, инициировала многочисленные судебные разбирательства с ведущими криптокомпаниями. Однако назначение Аткинса сигнализирует о возможных серьезных изменениях в регулировании отрасли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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