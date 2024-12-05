Арктические льды могут растаять к 2027 году, если человечество сохранит текущие темпы загрязнения атмосферы, говорится в исследовании Университета Колорадо в Боулдере.

В статье для Nature Communications авторы исследования предупреждают о радикальных изменениях климата на планете. Согласно их подсчетам, Арктический океан может остаться полностью без льда уже к 2040-2050-м годам, при самом пессимистичном сценарии — уже к лету 2027 года. Даже в наиболее оптимистичных сценариях достижение этого «мрачного рубежа» неизбежно в течение ближайших двух десятилетий.

«Первая бесснежная зона Арктики сама по себе не приведет к резким переменам, но станет подтверждением того, что мы кардинально изменили одну из ключевых черт природы Арктического океана — его круглогодичное ледовое покрытие», — сказала Александра Ян, климатолог из Университета Колорадо в Боулдере.

С 1979 года площадь арктических льдов сокращается более чем на 12% за десятилетие. Это явление, известное как альбедо-эффект, усугубляет ситуацию: чем меньше льда, тем больше солнечного тепла поглощают темные воды океана, что ускоряет потепление. По данным исследования, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем средний показатель по планете.

Ученые прогнозируют, что первая бесснежная зона в северных широтах может появиться уже через три-пять лет при особенно теплых условиях. Однако большинство сценариев относят это событие к 2030-м годам.

Такие изменения угрожают не только экосистемам Арктики, но и глобальной климатической стабильности. Утрата льдов в Арктике повлияет на океанские течения и атмосферные потоки — это может вызвать более частые экстремальные погодные явления по всему миру. В числе таких последствий ученые приводят суровые зимы на юге Италии с температурами до -25℃, а также резкое потепление на севере Европы и Канады, лесные пожары в Скандинавии и частые штормы в Средиземноморье.

Международные воды Арктики становятся доступными для коммерческой эксплуатации, что может привлечь рыбаков, горнодобывающие и судоходные компании. Это еще больше ускорит таяние льдов, предупреждают ученые. Исследователи отмечают: изменения в Арктике — не просто географический факт, а сигнал к действию для сохранения природы нашей планеты.