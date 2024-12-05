5 декабря 2024 года под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности, на котором были рассмотрены важные вопросы безопасности и международной политики.

Совет заслушал информацию о продолжающихся операциях против террористических организаций, включая PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и ДАЕШ, а также о последних международных событиях.

Особое внимание было уделено ситуации в Ливане. Совет подчеркнул важность соблюдения международного права и решений Совета Безопасности ООН для прекращения агрессии Израиля и достижения устойчивого перемирия. Турция вновь заявила о своей приверженности справедливому и долгосрочному решению палестинской проблемы.

Обсуждая события в Сирии, Совет отметил необходимость защиты гражданского населения и подчеркнул, что сирийский режим должен наладить диалог с собственным народом и легитимной оппозицией. Было подтверждено, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и готова продолжать оказывать необходимую помощь.

На повестке дня также оказался конфликт в Украине. Совет выразил обеспокоенность эскалацией боевых действий и подчеркнул важность достижения срочного перемирия и справедливого мира.

Кроме того, были рассмотрены переговоры между Азербайджаном и Арменией. Участники Совета выразили надежду на заключение мирного соглашения и подчеркнула, что прочный мир принесет пользу всем сторонам региона.

Совет вновь подтвердил решимость Турции защищать национальную безопасность и бороться с любыми угрозами, направленными против страны и ее граждан.