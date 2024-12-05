ПОЛИТИКА
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Еврокомиссия устроила облаву на TikTok
Власти Евросоюза заподозрили инфлюенсеров популярной медиаплатформы во вмешательстве в румынские выборы
Еврокомиссия устроила облаву на TikTok
Кэлин Джорджеску / Фото: Reuters / Others
5 декабря 2024 г.

Европейская комиссия ужесточила контроль над TikTok в связи с предполагаемой ролью платформы в президентских выборах в Румынии. Комиссия распорядилась, чтобы платформа сохранила внутренние документы и данные о работе алгоритмов рекомендаций, а также информацию о нарушениях запрета на политическую рекламу.

Приказ касается не только выборов в Румынии, но и всех национальных выборов, включая предстоящие выборы в Германии, и действует до марта. Действия Комиссии последовали после рассекречивания румынских разведывательных документов, в которых утверждается, что платные инфлюенсеры поддерживали аккаунт ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску перед первым туром выборов.

«Это решение должно помочь установить факты», — заявила новый глава технологического департамента Еврокомиссии Хенна Вирккунен. Она отметила, что действия направлены на мониторинг соблюдения закона ЕС о цифровых услугах (DSA), но не означают, что TikTok уже признан нарушившим нормы.

Еврокомиссия призвала национальные власти 27 стран ЕС к сотрудничеству в обеспечении соблюдения DSA. Совещание с национальными регуляторами пройдет уже в пятницу.

TikTok заявил о готовности к сотрудничеству и выразил надежду, что расследование устранит спекуляции и недостоверные сообщения.

Еврокомиссия подчеркивает, что ее действия не направлены на вмешательство в избирательный процесс в Румынии, но служат общей задаче предотвращения манипуляций в национальных выборах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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