Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала пересмотреть систему приема украинских беженцев в Евросоюзе. По ее словам, из-за усиления военных действий в Украине и Сирии нужно найти новый подход к приему беженцев и распределить их по всем странам блока.

Для Германии это особенно щепетильный вопрос, учитывая, что страна с 2022 года приняла более 1,24 млн украинских беженцев (всего в Европе остаются более 6 млн украинцев).

В ФРГ они имеют особый статус, который позволяет им получать социальные пособия и ВНЖ по особой упрощенной системе. Для них также открыт местный рынок труда, однако далеко не все прибывшие в Германию спешат отказаться от социальных пособий и начать работать.

Фезер отметила, что Германия обсуждает этот вопрос с соседними странами, чтобы «справедливо распределить» всех беженцев. К слову, не все страны ЕС разделяют подход Берлина — некоторые государства, включая Венгрию, стараются минимизировать приток беженцев из любых стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 декабря призвал украинских беженцев найти работу или вернуться в Украину. Он подчеркнул важность интеграции беженцев через трудоустройство после завершения курсов немецкого языка и программ адаптации.

Шольц рассказал о планах по созданию украинского органа в Германии и Польше, который будет помогать беженцам в поиске работы или возвращении домой. Параллельно в Украине Министерство по вопросам реинтеграции было переименовано в Министерство национального единства. Одна из его задач — стимулировать украинцев вернуться домой.

С начала российско-украинского конфликта из Украины выехали почти 7 млн человек, еще 8 млн стали внутренне перемещенными лицами. Более 1 млн украинских беженцев нашли убежище в Польше, еще 1 млн — в Германии. Лишь 260 тыс. из них уже трудоустроены. Канцлер Шольц считает, что нужно больше усилий для эффективной интеграции беженцев в немецкий рынок труда.