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Армия Асада оставляет восток Сирии
На фоне наступления вооруженных оппозиционных формирований на Хомс и Дамаск армия Башара Асада перебрасывает силы с востока страны
Армия Асада оставляет восток Сирии
Армия Асада начала переброску подразделений с границы с Ираком на запад Сирии / Фото: Reuters
6 декабря 2024 г.

Армия режима Башара Асада начала переброску подразделений с границы с Ираком на запад Сирии. Это происходит на фоне активного наступления вооруженных оппозиционных формирований на города Хомс и Дамаск.

Сирийские войска оставляют позиции в восточной провинции Дейр-эз-Зор, которая обеспечивает стратегический коридор поставок из Ирана в Сирию и Ливан. Территории, включая деревни Муррат, Хашам, Мазлум, Табийе, Хусейния, Салихия и Хатла, переданы под контроль террористов PKK/YPG.

В регионе наблюдается усиленное присутствие поддерживаемых Ираном группировок, особенно на участках от административного центра Дейр-эз-Зора до района Аль-Букемаль на границе с Ираком. Восточная часть провинции, находящаяся за рекой Евфрат, контролируется террористами PKK/YPG при поддержке США. Центр города и западные районы удерживаются армией Асада и иранскими формированиями.

На севере провинции Алеппо 27 ноября начались столкновения между силами режима и вооруженными группировками оппозиции. 30 ноября оппозиционные силы взяли под контроль большую часть центра города Алеппо, а также провинцию Идлиб.

5 декабря после ожесточенных боев центр города Хама был освобожден оппозиционными силами от войск режима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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