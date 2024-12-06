Армия режима Башара Асада начала переброску подразделений с границы с Ираком на запад Сирии. Это происходит на фоне активного наступления вооруженных оппозиционных формирований на города Хомс и Дамаск.

Сирийские войска оставляют позиции в восточной провинции Дейр-эз-Зор, которая обеспечивает стратегический коридор поставок из Ирана в Сирию и Ливан. Территории, включая деревни Муррат, Хашам, Мазлум, Табийе, Хусейния, Салихия и Хатла, переданы под контроль террористов PKK/YPG.

В регионе наблюдается усиленное присутствие поддерживаемых Ираном группировок, особенно на участках от административного центра Дейр-эз-Зора до района Аль-Букемаль на границе с Ираком. Восточная часть провинции, находящаяся за рекой Евфрат, контролируется террористами PKK/YPG при поддержке США. Центр города и западные районы удерживаются армией Асада и иранскими формированиями.

На севере провинции Алеппо 27 ноября начались столкновения между силами режима и вооруженными группировками оппозиции. 30 ноября оппозиционные силы взяли под контроль большую часть центра города Алеппо, а также провинцию Идлиб.

5 декабря после ожесточенных боев центр города Хама был освобожден оппозиционными силами от войск режима.