ПОЛИТИКА
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В столице Греции вспыхнули беспорядки
В Афинах произошли ожесточенные столкновения между протестующими и правоохранителями на годовщине гибели подростка от полицейской пули
В столице Греции вспыхнули беспорядки
Фото: Reuters / Others
6 декабря 2024 г.

В пятницу в Афинах произошли столкновения между полицией и участниками марша, приуроченного к 16-й годовщине гибели 15-летнего Александроса Григоропулоса, застреленного полицейским в 2008 году. Смерть подростка тогда вызвала крупнейшие беспорядки в современной истории Греции.

В марше приняли участие около 5000 человек. Шествие завершилось в районе Экзархия, где Григоропулос был смертельно ранен. Там группа протестующих в масках начала поджигать мусорные баки, забрасывать полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями. Силы правопорядка ответили применением слезоточивого газа.

Для обеспечения безопасности во время акции в центр города были стянуты тысячи полицейских. По данным правоохранительных органов, временно задержаны более 60 человек, восьмерых арестовали.

Трагедия произошла вечером 6 декабря 2008 года. Полицейский выстрелил в подростка в ходе конфликта, что вызвало массовые протесты, переросшие в многонедельные беспорядки с поджогами автомобилей, разгромом витрин магазинов и мародерством.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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