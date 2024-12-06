В пятницу в Афинах произошли столкновения между полицией и участниками марша, приуроченного к 16-й годовщине гибели 15-летнего Александроса Григоропулоса, застреленного полицейским в 2008 году. Смерть подростка тогда вызвала крупнейшие беспорядки в современной истории Греции.

В марше приняли участие около 5000 человек. Шествие завершилось в районе Экзархия, где Григоропулос был смертельно ранен. Там группа протестующих в масках начала поджигать мусорные баки, забрасывать полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями. Силы правопорядка ответили применением слезоточивого газа.

Для обеспечения безопасности во время акции в центр города были стянуты тысячи полицейских. По данным правоохранительных органов, временно задержаны более 60 человек, восьмерых арестовали.

Трагедия произошла вечером 6 декабря 2008 года. Полицейский выстрелил в подростка в ходе конфликта, что вызвало массовые протесты, переросшие в многонедельные беспорядки с поджогами автомобилей, разгромом витрин магазинов и мародерством.