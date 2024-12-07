Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости нормализации отношений между Турцией и Сирией. Это заявление прозвучало в рамках Дохийского форума, где обсуждались вопросы безопасности на сирийско-турецкой границе.

«Турция - очень влиятельный актор в Сирии, думаю, вам это известно. Они обеспокоены безопасностью на границе с Сирией. Мы обсуждали в астанинском формате и формате «Астанинский формат плюс Сирия» вопрос нормализации отношений между Турцией и Дамаском», — отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Москва предлагает идеи, направленные на обеспечение безопасности границы.

«Есть ряд идей, которые мы хотим реализовать, чтобы сохранить территориальную целостность и единство Сирии, и при этом обеспечить безопасность границы, через которую просачиваются террористы и совершаются атаки на Турцию», — отметил российский министр.

Лавров указал, что при решении этого вопроса можно опираться на Аданские соглашения 1998 года, которые регулируют вопросы безопасности между Турцией и Сирией.

«У меня нет сомнений, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы. Мы будем делать все, чтобы этому помочь», — подчеркнул Лавров.