Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал трехстороннюю встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном как продуктивную.

«Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Благодарю за это», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, на переговорах обсуждались вопросы ситуации на поле боя, жизни украинцев и достижении справедливого мира.

«Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!», — подчеркнул Зеленский.

Трехсторонняя встреча проходила в Париже на фоне торжественной церемонии открытия восстановленного после пожара собора Нотр-Дам-де-Пари. Это стало первой встречей Зеленского и Трампа после его победы на выборах президента США.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении как можно скорее завершить войну между Россией и Украиной. Однако, как писали американские СМИ, предложения его советников предполагают исключение Украины из НАТО и возможные территориальные уступки со стороны Киева.