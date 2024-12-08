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Трамп: война в Украине обескровила Россию
Избранный президент США заявил, что из-за огромных потерь в украинском конфликте Россия утратила интерес к поддержке режима Асада в Сирии
Трамп: война в Украине обескровила Россию
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
8 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с призывом немедленно прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social 8 декабря, комментируя падение режима Башара Асада в Сирии.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно», — заявил Трамп.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией, чтобы «прекратить это безумие». Трамп также утверждает, что украинские силы «нелепо потеряли 400 тыс. солдат» и много мирных жителей.

«Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней так бесполезно потрачены, слишком много семей разрушены. И если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!», — написал Трамп.

Заявление последовало за встречей в Париже, где Трамп провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Axios, изначально Трамп не планировал встречаться с Зеленским, но в итоге согласился. 45-минутная встреча, по словам источников, оказалась «хорошей и плодотворной».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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