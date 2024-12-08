Заместитель председателя Совета Федерации России Константина Косачев заявил, что Москва не прочь помогать Сирии, но не в контексте текущих событий.

«Если народу Сирии по-прежнему нужна наша поддержка, она будет оказана. Но вряд ли в условиях полномасштабной гражданской войны. Сирийцам придется решать этот вопрос самостоятельно», — сказал он.

Ситуация в Сирии вновь оказалась в центре внимания после того, как повстанцы объявили об отстранении президента Башара Асада и взятии под контроль Дамаска. Это событие стало переломным моментом для региона, завершив 53-летний период авторитарного правления династии Асада.

Россия, являющаяся давним союзником Асада, активно вмешивалась в сирийский конфликт с 2015 года, помогая укрепить позиции правительства. Однако в нынешних условиях, с учетом значительных ресурсов, сосредоточенных в Украине, Москва не может оказать прежний уровень поддержки. Тем не менее, российские военные и дипломатические объекты в Сирии продолжают функционировать.

«Это трагедия, повторяю, для всех. И для нас, россиян, наша главная задача - обеспечить безопасность наших соотечественников и мирных жителей, в том числе наших дипломатов и их семей, и, конечно, военнослужащих, которые находятся там ради Сирии», — заявил российский чиновник, который полагает, что междоусобные конфликты в стране не окончены.

«Сирия - это очень сложная история, для всех без исключения. Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится - слишком много противоборствующих интересов и слишком много противоборствующих сил. <…> И поэтому самое сложное снова впереди», — посетовал зампредседателя российского Сената.

Наступление сирийской оппозиции началось с боев в провинции Алеппо в конце ноября, где оппозиция быстро установила контроль, продолжая стремительно оттеснять силы режима. Позже под ее контроль перешли стратегически важные города Хама, Хомс, а также административные центры провинций Даръа и Эс-Сувейда.

Президент Сирии Башар Асад, согласно сообщениям в соцсетях, покинул Дамаск после того, как оппозиционные формирования начали наступление на столицу утром 8 декабря. По данным отслеживания полетов, из аэропорта Дамаска вылетел самолет, который затем исчез с радаров в районе Хомса. В соцсетях утверждают, что на борту находился Асад. Сообщалось также, что воздушное судно резко снижалось и выполняло «необычные маневры» перед исчезновением с радаров.