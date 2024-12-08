ПОЛИТИКА
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МИД РФ подтвердил падение Асада
В ведомстве заявили, что Башар Асад отрекся от власти в результате переговоров с представителями оппозиции. Военные базы РФ приведены в режим повышенной готовности
МИД РФ подтвердил падение Асада
Башар Асад / Фото: Reuters / Others
8 декабря 2024 г.

Башар Асад больше не занимает пост президента Сирийской Арабской Республики и распорядился о передаче власти в стране мирным путем, заявили в российском МИД.

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — гласит сообщение ведомства.

Там же заявили, что Москва не принимала участие в переговорах, но поддерживает контакты со всеми фракциями сирийской оппозиции.

«При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также сообщили, что российские базы в Сирии приведены в состояние «повышенной готовности», а также, что все объекты находятся вне каких-либо угроз.

В МИД РФ призвали к «уважению этнического и религиозного разнообразия сирийского общества», выразив поддержку «созданию инклюзивного политического процесса на основе единогласной резолюции Совета Безопасности ООН 2254».

Ранее сирийские оппозиционные силы заявили, что взяли под контроль Дамаск и отстранили Асада от власти.

По информации агентства Reuters, самолёт с Асадом покинул столицу вскоре после того, как вооружённые силы повстанцев вошли в город. Как сообщается, воздушное судно сначала двигалось в сторону сирийского побережья, однако затем неожиданно изменило маршрут и исчезло с радаров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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