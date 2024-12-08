В Кремле отреагировали на недавний призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к мирному процессу, но на условиях, изложенных Путиным в июне.

«Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, [президент Украины Владимир] Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — заявил официальный спикер Кремля.

Он также возразил утверждениям Трампа о соотношении потерь сторон, заверив, что потери Украины значительно превышают российские и охарактеризовал ситуацию, в которой находится ВСУ как «катастрофическую».

Президент Украины отверг предложение о немедленном прекращении огня, заявив, что не согласится на мирные соглашения без гарантий безопасности для Украины.

Ранее в воскресенье Трамп в своей социальной сети Truth Social сделал публикацию, посвященную падению режима Башара Асада где сравнил трагедии гражданской войны в Сирии и продолжающейся российско-украинской войны. «Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней так бесполезно потрачены, слишком много семей разрушены. И если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!», — написал избранный президент США.