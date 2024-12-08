Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны с Россией Украина потеряла 43 тыс. солдат. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я сказал (в ходе визита в Париж — ред.), что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже пытались сделать… Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас», — отметил Зеленский.

Он также отметил, что за время войны было зарегистрировано 370 тыс. случаев оказания медицинской помощи раненым, при этом около половины из них после лечения возвращаются на службу. Зеленский отметил, что в учет попадают даже легкие и повторные ранения. «Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию», — добавил он.

В начале месяца Зеленский опроверг сообщения западных СМИ о том, что с февраля 2022 года погибло до 80 тыс. украинских военнослужащих. «Недавно кто-то, как я понимаю, в американской прессе сообщил, что погибло 80 тыс. украинцев. Я хочу сказать вам, что нет, [число погибших] меньше, гораздо меньше», — заявил Зеленский, отказавшись при этом назвать точное количество потерь.

По данным ряда западных СМИ, оценивавших потери украинской армии с февраля 2022 года по сентябрь-ноябрь 2024 года, число погибших может варьироваться от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Официальные оценки Вашингтона близки к этим цифрам: более 57,5 тыс. убитых к октябрю этого года. Самые радикальные оценки принадлежат Минобороны РФ — более 700 тыс. погибших к июлю 2024 года.