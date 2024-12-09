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Израиль вступился за террористов
Израиль выразил обеспокоенность операцией Сирийской национальной армии в Манбидже, освободившей район от YPG
Израиль вступился за террористов
Израиль выразил обеспокоенность операцией СНА в Манбидже / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Власти Израиля выразили озабоченность операцией Сирийской национальной армии (СНА) в Манбидже, где были ликвидированы позиции террористической организации YPG, поддерживаемой США.

Глава израильского МИД Гидеон Саар на брифинге подчеркнул, что ситуация в Сирии требует особого внимания. Он отметил, что действия СНА в Манбидже вызывают тревогу, так как YPG, по мнению Израиля, «играют ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе».

На своей странице в социальной сети Саар заявил, что международное сообщество обязано поддерживать YPG. Он также добавил, что Израиль обсудил операцию в Манбидже с США и другими странами и призвал к ее скорейшему завершению.

Сирийская национальная армия начала операцию «Заря свободы» 1 декабря, освободив Манбидж от террористов YPG. По заявлениям СНА, эта операция ликвидировала крупнейшую ячейку боевиков к западу от Евфрата.

Манбидж имеет стратегическое значение, так как в планах PKK/YPG он должен был стать ключевым звеном террористического коридора от границы с Ираком до побережья Средиземного моря.

Вашингтон обещал Турции, что после очищения района от боевиков ДАЕШ, PKK/YPG покинут город. Однако это обещание выполнено не было.

Россия также в 2019 году в рамках соглашения с Турцией в ходе операции «Источник мира» заявляла о выводе боевиков из Манбиджа, но на практике террористы остались в городе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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