Более 4 тыс. сирийских солдат пересекли границу с Ираком после того, как оппозиция захватила Дамаск и свергла режим Башара Асада, передает агентство Associated Press (AP). По данным представителей иракских ополчений, сирийские солдаты сдали оружие, боеприпасы и бронетехнику, после чего были размещены в лагере, местоположение которого не разглашается.

Согласно сообщениям служб безопасности Ирака, в ночь на воскресенье губернатор сирийской провинции Хасака прибыл к границе с колонной солдат, которые искали убежище. Группе разрешили въехать в Ирак через КПП Эль-Каим, иракская сторона также не препятствовала въезду сирийских военных, что подчеркивает значительные изменения в региональном раскладе сил.

Анонимные иракские источники AP отметили, что Багдад занимает осторожную позицию в отношении новых властей Сирии. Несмотря на прежний союз с Асадом и Ираном, иракское правительство старается сохранить нейтралитет после победы оппозиции в Сирии. Официальный Багдад пока никак не комментировал смену власти в соседней стране.

Ранее шиитские подразделения Ирака, включая «Катаиб Хезболлу‎»‎, угрожали пересечь границу и вторгнуться в Сирию для того, чтобы дать отпор сирийской оппозиции. Министр обороны Ирака также угрожал вторжением, если ситуация в Сирии начнет представлять опасность для Багдада. Однако в итоге иракцы воздержались от каких-либо действий.

Оппозиция Сирии свергла режим Башара Асада 8 декабря. Сам Асад бежал в Россию. Позже МИД России подтвердил, что бывший лидер режима укрывается в Москве. Между тем, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости привлечь Асада и других сирийских чиновников к ответственности за предполагаемые военные преступления, совершенные за годы гражданской войны, унесшей сотни тысяч жизней с 2011 года.

Тюрк подчеркнул, что «новая Сирия» может ратифицировать Римский статут, предоставив Международному уголовному суду юрисдикцию для рассмотрения этих преступлений. По его словам, имеются серьезные основания полагать, что Асад и другие лидеры его правительства причастны к тяжким преступлениям, требующим международного правосудия.