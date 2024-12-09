9 декабря израильские военные самолеты нанесли удары по объектам на территории Сирии с помощью однотонных бомб и боеприпасов для разрушения бункеров, сообщают израильские СМИ.

По их данным, армия Израиля работает над уничтожением «любых потенциальных военных целей» свергнутого режима Башара Асада. Под огнем оказались танки, военные самолеты, штаб-квартиры разведки и современное военное оборудование.

Также в сирийской провинции Латакия зафиксирован удар израильской авиации по объекту противовоздушной обороны рядом с портовой зоной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о крахе соглашения о разграничении на Голанских высотах. Это соглашение под эгидой ООН с 1973 года установило буферную зону между Израилем и Сирией. После вывода сирийских войск из этого района после падения режима Асада израильтяне поспешили воспользоваться ситуацией и захватить этот район.

К утру 9 декабря израильские танки продвинулись вглубь сирийской территории на 2,5–3 км в районе Кунейтры. Нетаньяху заявил, что такие меры необходимы для создания «новой ‎‎буферной зоны».

Израильская армия признает, что ее силы продвинулись на несколько километров в демилитаризованную буферную зону на оккупированных сирийских Голанских высотах, но утверждает, что не намерена продвигаться дальше. Де-факто же речь идет об оккупации еще большей части сирийской территории.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что Тель-Авив уничтожит все стратегические виды оружия Сирии, включая системы ПВО, крылатые ракеты и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Гидеон Саар при этом добавил, что Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии.

8 декабря израильская армия нанесла десятки авиаударов по Сирии по примерно 100 объектам. При этом под удар попали не только объекты непосредственно у границы с Израилем, но также и цели на севере и непосредственно рядом с российскими военными базами в Хмеймиме и Тартусе.

Асад бежал из Сирии в Россию после того, как антиправительственные силы взяли под свой контроль столицу Дамаск рано утром 8 декабря, ознаменовав крах режима партии Баас, находившейся у власти в Сирии с 1963 года.