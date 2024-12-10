Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею снижения границы призывного возраста с 25 до 18 лет, предложенную США. В своем посте на X он подчеркнул, что приоритетом должны быть поставки вооружений и ослабление военного потенциала РФ, а не привлечение более молодых солдат.

По мнению Зеленского, необходимо укреплять существующие бригады, обеспечивая их техникой и подготовкой, вместо замены опыта молодостью.

Вашингтон настаивал на снижении возраста мобилизации для быстрого пополнения армии. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что союзники готовы снабжать и обучать дополнительные силы, если Киев примет такое решение.

Однако Зеленский отметил, что главной проблемой ВСУ остается нехватка оснащения, а не недостаток людей.

Сейчас в Украине призывают мужчин от 25 до 60 лет. До конца года власти планируют мобилизовать 160 тыс. человек, хотя, по заявлениям ряда чиновников, требуется около 500 тыс.