Россия близка к целям, которые она ставила перед «спецоперацией» в Украине, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — заявил он в интервью журналу «Разведчик».

В феврале 2022 года, объявляя о начале вторжения в Украину, президент России Владимир Путин заявил, что целями «СВО» являются «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

8 декабря 2024 года в Кремле заявили, что для перехода к мирным переговорам украинскому лидеру необходимо отменить указ, запрещающий диалог с Путиным, и вернуться к обсуждению на основе стамбульских соглашений с учетом «реалий на земле».

Путин выдвигал в качестве условий мира вывод украинских войск с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признание их и Крыма частью РФ, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Зеленский отверг эти условия, охарактеризовав их как ультиматум.

Ранее украинский лидер настаивал на восстановлении контроля над всеми территориями в пределах границ 1991 года. Однако в ноябре он допустил, что завершение активных боевых действий возможно, если Украина вступит в НАТО по «немецкому сценарию», оставив вопрос оккупированных территорий для последующего дипломатического урегулирования.