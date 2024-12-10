Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по случаю седьмой годовщины военной победы над террористической организацией ДАЕШ в Ираке. Турция поздравила правительство и народ Ирака с этим знаменательным событием.

В заявлении подчеркивается, что Турция чтит память всех иракцев, отдавших свои жизни в этой героической борьбе.

«Мы молимся о милости Аллаха для тех, кто пал жертвой в этой борьбе», — говорится в сообщении.

Турция подтвердила свою приверженность оказанию необходимой поддержки Ираку в борьбе с террористическими организациями, включая ДАЕШ и PKK.

В заявлении отмечено, что Ирак продолжает предпринимать значительные шаги на пути к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и Турция готова содействовать этому процессу.