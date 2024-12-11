Администрация Байдена в ночь на 11 декабря перевела Украине $20 млрд за счет замороженных активов России. Это самый крупный транш подобного рода. Он стал частью кредита в $50 млрд, разработанного странами «Большой семерки» и обеспеченного процентами с замороженных активов Центрального банка России.

Однако Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, может отменить эту операцию и разморозить российские активы, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Жизненно важный финансовый транш поступил всего за несколько недель до прихода Трампа в Белый дом, что вызывает неопределенность в отношении дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Известный своей мягкой позицией по отношению к России, Трамп может попытаться отменить санкции, лежащие в основе замораживания активов, что потенциально может разрушить текущую стратегию. Хотя такой шаг, вероятно, встретит сопротивление демократов и некоторых республиканцев в Конгрессе, у него вполне может хватить голосов.

Зачем это Трампу? Разморозка активов может стать частью большой сделки по примирению Москвы и Киева. Ранее РФ требовала отменить западные санкции в качестве одного из условий мира. Это подчеркивает хрупкость западной поддержки Украины при новой администрации, отмечает NYT.

В США, однако, заморожена меньшая часть из $300 млрд российских активов — большая их часть (более $250 млрд) находится на счетах в европейских депозитариях, в частности, в Бельгии и Люксембурге. ЕС пока не обсуждал разморозку активов Центробанка РФ.

Министр финансов Джанет Йеллен похвалила Байдена и назвала перевод Киеву знаковым достижением. Средства, переданные через Всемирный банк, обеспечат экономическую стабильность Украины на фоне ослабления западной поддержки, уточнила Йеллен.

Механизм кредитования, предложенный странами G7 весной, позволяет использовать проценты с замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, освобождая налогоплательщиков США и Европы от дополнительного финансового бремени.