Силы сирийской оппозиции заявили о полном освобождении восточного города Дейр-эз-Зор и вытеснении формирования террористов YPG. Об этом сообщил командир Хасан Абдуль Гани, представитель наступающих сил, через свой канал в Telegram, заявив, что город и аэродром теперь полностью освобождены.

В среду Гани подтвердил, что они расширяют наступление в сельских районах провинции Дейр-эз-Зор, продолжая вытеснять террористов YPG.

Этот успех стал очередной победой коалиции оппозиционных сил, которая за 11 дней взяла под контроль несколько ключевых городов, включая столицу страны — Дамаск. Ранее, в воскресенье, президент Башар Асад бежал из страны, когда силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), приблизились к Дамаску.

Премьер-министр Башара Асада, Мухаммед аль-Джалали, согласился передать власть переходному правительству под руководством ХТШ. Новым премьер-министром был назначен Мухаммед аль-Башир.

Перед взятием Дейр-эз-Зора оппозиционными силами город в течение нескольких дней находился под контролем YPG. Они удерживали его после того, как войска режима покинули свои позиции.