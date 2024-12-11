Египет довел до сведения США свою позицию о неприемлемости захвата Израилем буферной зоны на оккупированных Голанских высотах Сирии.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны согласились с важностью реализации «инклюзивного политического процесса» в Сирии с участием всех сторон для восстановления стабильности.

«Эти действия представляют собой оккупацию сирийской территории и вопиющее нарушение ее суверенитета, а также являются нарушением международного права», – подчеркнул Абделатти.

Глава египетского МИДа также заявил о поддержке его страной сирийского государства, его суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, в воскресенье израильская армия оккупировала демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, заявив, что соглашение о разъединении войск 1974 года с Сирией «утратило силу». Это произошло после того, как лидер Сирии Башар Асад, правивший страной почти 25 лет, бежал в Россию после того, как антиправительственные группы взяли под контроль Дамаск, положив конец правлению партии Баас, находившейся у власти с 1963 года.