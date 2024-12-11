Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси поддержал решение избранного президента Дональда Трампа прекратить вмешательство США в сирийский конфликт.

«Гражданская война в Сирии была разрушительной для сирийских христиан и других групп. Она, как и руины Ирака, создала пространство и условия для ДАЕШ. США были неправы, разжигая там войну», — написал конгрессмен в X.

Всемирный совет арамеев выступил с заявлением в поддержку вывода американских войск, обвинив террористическую организацию PKK/YPG в эскалации конфликта в регионе. По их словам, в отличие от арамейских христиан и езидов, террористы получили от США значительную военную и финансовую помощь.

После того как Трамп объявил о невмешательстве США в сирийский конфликт, многие арабские силы начали отходить от сотрудничества с PKK/YPG. Арабские племена, поддержавшие свержение режима Асада, взяли под контроль центр Дейр-эз-Зора, районы Аль-Маядин и Аль-Букамаль, освободив от террористов ряд населенных пунктов и стратегически важное нефтяное месторождение аль-Тим.

Еще ранее Сирийская национальная армия в ходе операции «Заря свободы» освободила города Манбидж и Тель-Рифаат. В провинции Ракка террористы PKK/YPG открыли огонь по демонстрантам, ранив четырех человек.