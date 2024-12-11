В результате теракта смертника в Кабуле погиб Халил Хаккани, исполняющий обязанности министра по делам беженцев и репатриации в правительстве талибов, сообщает Министерство внутренних дел Афганистана. Хаккани, которому было 58 лет, являлся высокопоставленным членом печально известной семьи Хаккани, тесно связанной с «Аль-Каидой». США объявили его в розыск как террориста и предлагали 5 млн долларов за информацию о нем.

Этот инцидент стал первым убийством действующего министра с момента возвращения талибов к власти в Кабуле в августе 2021 года. По мнению экспертов, этот теракт является «объявлением войны» ДАЕШ против семьи Хаккани.

Ранее террористическая группировка «Вилаят Хорасан», афганское подразделение ДАЕШ, ранее взявшая на себя ответственность за десятки терактов в Афганистане после прихода талибов к власти в Кабуле 21 августа 2021 года. Несмотря на общее снижение активности ДАЕШ в Афганистане с 2021 года, этот теракт демонстрирует, что группировка по-прежнему представляет угрозу.

По данным МВД, террорист-смертник, предположительно из террористической группировки ДАЕШ, сумел проникнуть в здание министерства, обойдя охрану. По данным представителя талибов, помимо Хаккани, в результате взрыва погибли еще шесть человек, несколько получили ранения.

Халил Хаккани играл важную роль в сборе средств для 20-летнего повстанческого движения талибов, используя свои тесные связи в странах Персидского залива. После возвращения талибов к власти в 2021 году он занял публичную должность в новом правительстве в Кабуле.

Семья Хаккани стояла у истоков практики использования смертников, подобных тому, который убил Халила. Несмотря на крайнюю жестокость, Хаккани всегда были более прагматичны, чем другие фракции талибов, и после прихода к власти стремились установить отношения с другими странами, чтобы вывести Афганистан из международной изоляции.

58-летний Хаккани был видным лидером талибов и братом покойного Джалалуддина Хаккани, основателя «Сети Хаккани», которая сыграла ключевую роль в двадцатилетней войне талибов против возглавляемых США иностранных сил в Афганистане. Он также приходился дядей нынешнему исполняющему обязанности министра внутренних дел Сираджуддину Хаккани.