Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому установить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными. Однако Киев отверг эту инициативу.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский явно отверг и исключил это сегодня. Мы сделали все, что могли», — написал Орбан в соцсети X.

Его заявление стало ответом на критику Зеленского. Украинский лидер раскритиковал телефонные переговоры Орбана с Владимиром Путиным:

«Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции».

Советник Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что Венгрия не согласовывала свои действия с Украиной.

«Как всегда, Венгрия не уведомила нас о своих контактах с Москвой. Как всегда, Украина не уполномочила Венгрию представлять ее каким-либо образом», — заявил он. Литвин подчеркнул, что Киев продолжает работу над освобождением пленных и установлением мира.

Ранее летом Орбан инициировал миротворческую миссию, посетив Украину, Россию и Китай. Однако Брюссель заявил, что премьер Венгрии не представлял интересы ЕС.