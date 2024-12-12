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Омер Челик: «Турция — гарант диалога и стабильности»
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик подчеркнул, что соглашение между Сомали и Эфиопией, достигнутое при посредничестве Турции, укрепляет региональную стабильность и демонстрирует важность дипломатии
Омер Челик: «Турция — гарант диалога и стабильности»
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик / Фото: AA
12 декабря 2024 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик прокомментировал подписание Анкарской декларации между Сомали и Эфиопией, подчеркнув важность лидерства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в разрешении международных конфликтов.

«Под руководством нашего президента Турция остается ключевым и надежным звеном для спокойствия в регионе и мире. Наши усилия, основанные на справедливости и многосторонней дипломатии, позволили найти путь к разрешению конфликта между Сомали и Эфиопией» — написал Челик в социальных сетях.

Он отметил, что успех Турции в посредничестве особенно ценен в нынешние времена, когда глобальный диалог ослаблен, а механизмы международного права и дипломатии работают недостаточно эффективно.

«Мы поздравляем всех, кто внес вклад в этот результат, и испытываем гордость за Турцию, которая снова продемонстрировала свою значимость на мировой арене», — добавил Челик.

Анкарская декларация, подписанная при посредничестве Турции, стала важным шагом в урегулировании конфликта между Сомали и Эфиопией и укрепила позиции Турции как надежного партнера в достижении устойчивого мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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