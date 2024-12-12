Страны Европейского Союза одобрили вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.

«Это исторический момент — наконец приветствовать Болгарию и Румынию в нашей семье», — заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

Болгария и Румыния, которые являются членами ЕС с 2007 года, частично интегрировались в Шенгенскую зону еще в марте, когда были сняты проверки на авиаперелетах и морских перевозках. Однако Австрия долгое время блокировала их полное вступление из-за опасений по поводу миграции, стремясь к контролю на сухопутных границах.

Прорыв был достигнут 9 декабря, когда Вена объявила, что не будет использовать свое вето. Это стало возможным после подписания соглашения о «пакете мер по защите границ» в Будапеште между Австрией, Болгарией и Румынией.

Согласно договоренностям, предусматривается совместное размещение пограничных сил на болгаро-турецкой границе, а также временное введение контроля на сухопутных маршрутах сроком на шесть месяцев, как сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Болгария и Румыния соответствовали всем техническим критериям для вступления в Шенгенскую зону еще в 2010 году. Однако их заявки неоднократно блокировались различными странами-членами ЕС. С 2022 года основным препятствием стала позиция Австрии, которая заявляла о непропорциональной нагрузке из-за нелегальной миграции через плохо защищенные внешние границы Шенгена.

Шенгенская зона, созданная в 1985 году, в настоящее время насчитывает 29 членов, включая 25 из 27 стран ЕС, а также Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.