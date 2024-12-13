Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, ситуация в Сирии, а также глобальные и региональные вызовы.

Эрдоган выразил стремление Турции развивать сотрудничество с США во всех областях. Он подчеркнул, что Анкара с самого начала отстаивает сохранение территориальной целостности, единства и унитарного устройства Сирии. По мнению турецкого лидера, восстановление сирийских государственных институтов и инфраструктуры требует консолидации усилий международного сообщества.

Особое внимание было уделено борьбе с терроризмом. Эрдоган подтвердил готовность Турции принимать меры по обеспечению национальной безопасности, включая противодействие угрозам, исходящим от террористических организаций, таких как PKK/PYD/YPG и ДАЕШ. Президент напомнил, что Турция остается единственной страной НАТО, которая вела прямую борьбу с ДАЕШ, и заверил, что Анкара не допустит усиления позиций террористических группировок в регионе.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, руководитель управления коммуникаций Фахреттин Алтун и советники президента по внешней политике.