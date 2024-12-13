В Грузии 14 декабря состоятся президентские выборы. Выбирать главу государства будут не на народном голосовании, а по системе выборщиков: голосовать будет коллегия из 300 человек, а не народ. Этот механизм был введен поправками к Конституции, инициированными правящей партией «Грузинская мечта». По мнению оппозиционных коалиций Грузии, доминирование партии в парламенте и регионах исключает честную конкуренцию.

Действующая президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост по истечении срока полномочий, заявив, что после выборов 26 октября (которые оппозиция считает нелегитимными) она остается единственным институтом власти. Зурабишвили пообещала вести политические процессы до проведения новых парламентских выборов.

Грузинские оппозиционные партии, включая «Коалицию за перемены», «Единое национальное движение», «Сильную Грузию» и «Грузия за Гахарию», 12 декабря заявили, что не признают легитимность президентских выборов, назначенных на эту субботу.

12 декабря лидеры оппозиции сделали совместное заявление.

«Мы, политические силы, победившие на выборах 26 октября, отвергаем самопровозглашенное правительство и его структуры. Единственным легитимным институтом государства остается президент, а значит, Саломе Зурабишвили остается единственным законным представителем Грузии», — говорится в заявлении коалиций.

Оппозиция назвала выборы нелегитимными, утверждая, что они организованы парламентом под контролем миллиардера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Последний, настаивает оппозиция, не пользуется ни внутренним, ни международным доверием. Политики подчеркнули, что единственным выходом из политического кризиса в стране станут новые свободные и справедливые выборы. Однако правящая партия отказывается выполнять требования оппозиции и настаивает, что выборы прошли честно.

С октября в Грузии не утихают массовые протесты, вызванные обвинениями в фальсификациях на выборах и приостановкой евроинтеграции. Силовики жестко разгоняют демонстрации, что лишь усиливает напряженность на улицах Тбилиси. Международные наблюдатели, включая комиссию ОБСЕ, сообщили о массовых фальсификациях на выборах.

На фоне кризиса «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента кандидатуру Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста и ультранационалиста, что еще больше раскололо общество.