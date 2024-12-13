Израиль провел масштабную серию авиаударов по военным целям в Сирии, сбросив более 1800 бомб на 500 объектов по всей стране в течение последней недели, сообщают арабские СМИ.

Атаки были направлены на системы ПВО Сирии и стратегические военные объекты, включая гору Касьюн, возвышающуюся над Дамаском. Местные источники сообщают, что израильские силы расширили свои наземные операции в Южной Сирии, углубившись на территорию оккупированных Голанских высот.

Сообщается, что израильские войска вошли в населенные пункты провинции Кунейтра, включая аль-Хуррия, Рувайхина и Умм Батна. Жителям этих районов угрожает принудительная эвакуация, поскольку израильские силы стремятся создать «стерильную оборонительную зону» — это прямо нарушает соглашение о разъединении сторон 1974 года.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 9 декабря заявил, что Израиль в одностороннем порядке расторгает соглашение 1974 года, поскольку режим Асада, подписавший этот документ, рухнул. Нетаньяху также заявил, что Голанские высоты останутся «навсегда частью Израиля». Премьер также выразил благодарность избранному президенту США Дональду Трампу за поддержку аннексии Голан в 2019 году. Следует отметить, что никто, кроме Вашингтона, аннексию законной не признал.

Для обеспечения контроля за буферной зоной Израиль развернул танки и пехотные подразделения и начал принудительное выселение местных жителей. Это вызвало сопротивление сирийцев и лидеров приграничных общин, которые заявили о своем намерении остаться в своих домах.

Израильская агрессия усилилась после свержения режима Башара Асада. С момента падения его власти Израиль нанес почти 500 авиаударов по гражданской и военной инфраструктуре. Тель-Авив утверждает, что уничтожил военно-морской флот Сирии, а также ее системы ПВО. Израильские истребители атаковали даже порт Латакии, несмотря на то, что в непосредственной близости от него находятся российские военные корабли.

Представители ООН выразили обеспокоенность действиями Израиля. По данным арабских СМИ, израильские войска препятствуют работе миротворцев в оккупированных Голанских высотах, ограничивая их передвижение и выполнение обязанностей.