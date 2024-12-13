Тело Мазена аль-Хамады, одной из последних жертв 13-летнего сопротивления Башару Асаду, было обнаружено среди 35 трупов в военном госпитале района Хараста через два дня после падения режима. По мнению активистов, его убили, чтобы помешать свидетельствовать против палачей печально известной тюрьмы Седная.

Аль-Хамада, бежавший в Европу в 2014 году после первого заключения, выступал в западных парламентах и университетах, рассказывая о пытках режима. Он показывал шрамы на запястьях от кандалов, говорил о побоях и изнасилованиях. В 2020 году он вернулся в Сирию, получив заверения в безопасности, но был немедленно арестован в аэропорту Дамаска.

Судебно-медицинская экспертиза под руководством доктора Мухаммада Джафрана показала, что его пытали несколько дней. «У него было множество переломов, травмы по всему телу, сильные ушибы бедер и живота. Мы не знаем, какая именно травма стала смертельной. Мы знаем только, что он страдал», — сообщил доктор Джафран.

Тысячи людей вышли на улицы Дамаска проводить его в последний путь. Участники процессии несли не только его фотографии, но и портреты других жертв режима, пропавших за 24 года правления Асада. Аль-Хамада, при жизни боровшийся за права более 100 000 политзаключенных, стал символом всех погибших.

В процессии участвовали бывшие политзаключенные разных поколений, пережившие пытки как при Башаре Асаде, так и при его отце Хафезе, правившем с 1971 по 2000 год. «Одно из главных изменений — нам больше не нужно бояться друг друга», — отметил Абдулла Фадель, проведший в Седная девять лет в 1990-х и еще три месяца в 2016 году.

В христианском квартале Дамаска три 19-летние девушки признались, что раньше считали Асада представителем меньшинства-алавитов, защитником от радикальных группировок. «Мы жили во тьме, — сказала одна из них, Мириам. — Теперь мы видим правду, узнаем о тюрьмах и о том, что происходило. Это шокирует. Теперь мы понимаем, что Асад был проблемой. Мы просто не осознавали этого раньше».