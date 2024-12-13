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Израиль наконец уходит из Ливана
Тель-Авив начал вывод войск из южного Ливана в рамках соглашения о прекращении огня
Израиль наконец уходит из Ливана
фото: Reuters / Reuters
13 декабря 2024 г.

Израиль начал вывод своих войск из южного Ливана по соглашению о прекращении огня с «Хезболлой», которое было заключено в конце ноября 2024 года. Первая фаза вывода состоялась в деревне Аль-Хиам, расположенной у израильско-ливанской границы. На операции присутствовал генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Соглашение о прекращении огня, посредниками в котором стали США и Франция, предусматривает, что юг Ливана будет находиться под контролем ливанской армии и миротворцев ООН. Израильские войска и силы «Хезболлы» должны покинуть этот регион и отойти за 25 км от границы. Фактически это завершит месяцы ожесточенных боевых действий.

Соглашение стало важным шагом к снижению напряженности, начавшейся в октябре, когда Израиль ввел войска в южный Ливан и начал оккупацию региона.

Генерал Курилла назвал вывод войск «важным первым шагом» к прекращению боевых действий, который создает основу для дальнейшего прогресса. Однако ситуация в регионе остается напряженной.

Уже на следующий день после вывода израильских войск из Аль-Хиама, поступили сообщения о новом воздушном ударе Израиля по этому городу, в результате которого был убит как минимум один человек. Ливанский премьер-министр Наджим Микати осудил удар, обвиняя США и Францию в том, что они не смогли предотвратить израильскую агрессию, несмотря на свою роль в переговорах.

Соглашение о прекращении огня стало результатом месяцев трудных переговоров между Израилем и «Хезболлой». Итоговый текст соглашения подразумевает 60 дней прекращения огня и вывод войск, а также отвод отрядов «Хезболлы» за реку Литани.

Одновременно с выводом военных из Ливана Израиль 8 декабря ввел войска в Сирию, израильские танки вошли в буферную зону и захватили ряд приграничных поселений на Голанах.

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