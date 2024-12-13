В Стамбуле под председательством супруги президента Турции Эмине Эрдоган состоялось третье заседание Консультативного совета высокого уровня ООН по вопросам нулевых отходов. Выступая в Долмабахче, она подчеркнула важность объединения усилий для создания справедливого и устойчивого мира.

Эмине Эрдоган выразила обеспокоенность ростом природных катастроф, вызванных изменением климата. «120 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, — сказала она. — До 2030 года осталось пять лет, а мы все еще далеки от достижения поставленных целей».

Особое внимание было уделено разрушительным последствиям войн и экологическим проблемам. Она упомянула, что для устранения 39 млн тонн строительного мусора в Газе потребуется десятилетия. «Ресурсы должны быть направлены на восстановление планеты, а не на разрушение», — отметила она.

Эрдоган также подчеркнула важность распространения философии нулевых отходов. Она предложила использовать Международный день нулевых отходов 30 марта для продвижения инициатив и рассказала о подготовке к крупным мероприятиям, включая вручение мировых наград за нулевые отходы.

Среди участников заседания были высокопоставленные лица из ООН, лидеры экологических организаций и министры Турции. Они обсудили рабочие планы на 2025–2026 годы и развитие стратегий, призванных изменить подход к экологии.