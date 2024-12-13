ПОЛИТИКА
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Полиция помогла провокаторам на пропалестинских протестах в США?
Начальник полиции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе ушел в отставку на фоне критики из-за инцидента с нападением на протестующих
Полиция помогла провокаторам на пропалестинских протестах в США?
Нападение на протестующих в кампусе Калифорнийского университета / Фото: Reuters / Others
13 декабря 2024 г.

Начальник полиции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Джон Томас, подвергшийся критике за действия при насильственном нападении на пропалестинских активистов в мае, покинул свою должность. Его последний рабочий день пришелся на 10 декабря 2024 года, сообщило университетское полицейское управление.

Инцидент, ставший причиной скандала, произошел в ночь на 1 мая, когда группа злоумышленников в масках, описанных чиновниками как «подстрекатели», атаковала лагерь про-палестинских протестующих на территории кампуса. Нападавшие использовали дубинки, металлические прутья и фейерверки. Полиция вмешалась лишь спустя несколько часов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал задержку в действиях правоохранительных органов неприемлемой. В последующие сутки полицейские силы провели рейд на протестный лагерь, арестовав более 200 человек.

Протестующие выступали против военных действий Израиля в Газе, которые привели к вынужденному перемещению почти всего местного населения, десяткам тысяч смертей и острому гуманитарному кризису. Демонстранты также выражали несогласие с поддержкой Израиля со стороны США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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