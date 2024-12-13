Украина — один из мировых лидеров по производству и экспорту зерновых и масличных культур — выразила готовность начать поставки продовольствия в Сирию после свержения режима Башара Асада. Об этом заявил министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль в интервью агентству Reuters.

Ранее российские и сирийские источники сообщили СМИ о приостановке поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности относительно нового правительства и задержек с оплатой. Во времена Асада Сирия импортировала продовольствие из России, но дальнейшие отношения Москвы и Дамаска под новым руководством остаются неясными.

«Там, где сложно, мы должны быть со своим продовольствием. Мы готовы к поставкам, и если Сирии нужна еда, мы поможем», — подчеркнул Коваль.

С началом войны в феврале 2022 года украинский экспорт пострадал из-за блокады Черного моря. Однако Киев смог частично восстановить морские поставки через порты Одессы.

Хотя Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу на Ближний Восток, Сирия не входила в список ее крупных покупателей. В прошлом году в Сирию было экспортировано всего около 6 тыс. тонн украинской кукурузы из общего объема экспорта в 29,4 млн тонн.

Аналитики полагают, что небольшие партии украинского зерна могли попадать на сирийский рынок через соседние страны, но это не отражено в официальной статистике.

После свержения Асада, который был близким союзником РФ, Киев выразил желание восстановить отношения с Сирией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова «проложить путь к восстановлению отношений в будущем», и выразил поддержку сирийскому народу.