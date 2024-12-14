Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м очередном провинциальном съезде Партии справедливости и развития в Эрзуруме, затронув ключевые вопросы внутренней и внешней политики, включая изменения в Сирии.

В своей речи Эрдоган назвал недавние события в Сирии «исторической победой сирийского народа».

«Благодаря 13 годам упорной борьбы сирийцы добились победы, которой мы гордимся вместе с ними. Сегодня улицы Дамаска, Алеппо, Хомса и других городов наполнились радостью и надеждой», — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала сирийских беженцев, несмотря на критику и отсутствие помощи со стороны западных стран.

«Мы открыли свои сердца и двери для сирийских братьев, когда другие отвернулись. Сегодня мы видим, насколько важным и правильным было наше решение», — отметил он.

Президент добавил, что Турция намерена продолжать поддержку Сирии в восстановлении ее инфраструктуры и призвал мировое сообщество к активному участию.

«Мы открываем наше посольство в Дамаске и будем рядом с сирийским народом на всех этапах восстановления», — сообщил Эрдоган.

Президент также сообщил о готовности Турции способствовать восстановлению Сирии как ключевого элемента стабильности в регионе:

«Сирийский народ заслуживает нового начала, мира и процветания. Мы продолжим оказывать помощь, сохраняя баланс, справедливость и безопасность».

Эрдоган подчеркнул важность стабильности Турции как «острова мира» на фоне глобальных кризисов, упомянув экономические вызовы, пандемию и конфликты, такие как война России и Украины и кризис в Газе.