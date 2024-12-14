Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 13 декабря сообщил о «напряженной обстановке» на покровском и времевском направлениях в юго-западной части Донецкой области. Основные наступательные усилия российских войск сосредоточены в этих районах. Кроме того, наступления продолжаются на кураховском и лиманском направлениях.

Бои ведутся рядом с несколькими населенными пунктами, включая села южнее Курахова, где украинские войска, по сообщениям, оказались под угрозой окружения. Аналитический проект DeepState сообщил о взятии российскими военными населенных пунктов Веселый Гай, Елизаветовка и Романовка. В самом Курахове идут бои, половина города перешла под контроль российских войск, включая элеватор на восточной окраине, где был поднят российский флаг.

Наступление продолжается и на Покровск — крупнейший город юго-западной части Донецкой области, находящийся под контролем Украины. Российские войска пытаются прорваться к городу с юга, отказавшись от прямого лобового наступления, отмечает Институт изучения войны.

В районе Курахова и Покровска российским силам остается 10–15 км до выхода на административную границу Донецкой области.

На фоне боев украинская сторона, по данным источников «Украинской правды» и Financial Times, сменила командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк». Александра Луценко заменили на бригадного генерала Александра Тарнавского. Официального подтверждения пока нет.

Темпы продвижения российских войск в последние месяцы увеличились — ежедневно под их контроль переходит более 10 квадратных километров украинской территории.

Однако прорывов фронта по-прежнему не зафиксировано, а бои идут за каждый населенный пункт. Большая часть линии фронта остается неизменной уже несколько месяцев.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.