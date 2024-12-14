Израильские военные задержали 15 человек во время рейдов в разных городах оккупированного Западного берега. По данным Комитета по делам заключенных и Общества палестинских заключенных, рейды прошли в Рамалле, Иерусалиме, Тулкериме, Дженине и Хевроне.

Во время операций израильские солдаты разрушали дома палестинцев, подвергали задержанных и их семьи избиениям и угрозам. Число палестинцев, задержанных с 7 октября 2023 года, превысило 12 тыс.

В городе Наблус израильские войска совершили рейд в лагере беженцев Балата, куда въехали семь военных транспортных средств. Очевидцы сообщили о взрыве самодельного устройства и вооруженных столкновениях.

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» заявило, что их бойцы подорвали израильский военный автомобиль, а «Бригады мучеников Аль-Аксы» сообщили о засаде на израильских военных.

Израильская армия с 7 октября 2023 года активизировала рейды, задержания и нападения на палестинцев. В результате действий израильских сил и поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибли 811 человек.

На фоне рейдов и столкновений участники сопротивления заявляют о дальнейших атаках на израильские силы. Ситуация на Западном берегу остается крайне напряженной.