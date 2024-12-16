Германия не справляется с ролью лидера Евросоюза именно в то время, когда ЕС нужно сильное государство, способное помочь выйти из кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg. По оценкам издания, немецкая экономика, похоже, уже перешла точку невозврата.

За последние пять лет экономический рост в Германии был почти нулевым, а ВВП страны отстал на 5% от уровня, который мог бы быть достигнут до пандемии и энергетического кризиса. В среднем каждая семья в Германии теряет около €2500 дохода в год.

Еще хуже то, что восстановить эти потери будет сложно из-за серьезных проблем: отказ от дешевых российских энергоресурсов и глобальные изменения в ключевых отраслях, например, в производстве автомобилей. Основная причина этих трудностей — падение конкурентоспособности немецкой экономики в целом и промышленности, в частности.

Худший сценарий — это постепенное и необратимое падение экономики Германии, сопровождаемое ростом социальной напряженности и усилением антииммигрантских настроений.

«Германия не рухнет внезапно. Именно это делает ситуацию особенно пугающей. Это медленный, затяжной упадок целой страны, который может повлиять на всю Европу», — пишет основатель Института стратегического анализа Эми Уэбб.

В чем причины экономического угасания некогда локомотива Евросоюза?

Bloomberg выделяет четыре главные причины.

— Угасание эффекта от объединения страны. С 1989 года эффект сошел практически на нет, довести восточные регионы Германии до западногерманского уровня так и не получилось: безработица на востоке в 2023 году достигла 7%, в то время как на западе она держится на уровне 4,8%.

— Многолетний недостаток инвестиций ради экономии бюджета. Правительство «‎светофора»‎ было крайне скупым на инвестиции, не решаясь вкладываться в амбициозные проекты — это и привело к тому, что у немецкой экономики не случилось «‎скачка»‎, как у соседней Франции или Польши.

— Отставание в цифровых технологиях.

— Зависимость от российского газа, усилившаяся при правлении Ангелы Меркель.