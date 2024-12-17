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Кыргызстан избавился от «воров в законе»
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о ликвидации организованной преступности в Кыргызстане и возвращении миллиардов сомов в бюджет страны
Кыргызстан избавился от «воров в законе»
Камчыбек Ташиев / Фото: Кабмин КР / Others
17 декабря 2024 г.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил о победе над организованной преступностью в стране. На пресс-конференции 17 декабря Ташиев сообщил, что силовики перекрыли финансовые потоки, которыми пользовались преступные группировки.

«Беловоротничковых бандитов больше нет. Теперь народ может жить спокойно, не боясь бандитов. Предприниматели могут работать спокойно», — подчеркнул глава спецслужбы.

Ташиев добавил, что государству удалось вернуть активы ряда известных криминальных авторитетов — Камчы Кольбаева, Кадырбека Досонова, Эркина Мамбеталиева и Чынгыза Джумагулова. Сумма взысканных средств и имущества составила 50 млрд сомов (около $575 млн). Проданы три пансионата, ранее принадлежавшие ОПГ.

Кроме того, с октября 2020 года по настоящее время в рамках дел о коррупции в бюджет Кыргызстана направлено более 168 млрд сомов ($1,9 млрд). Государству также вернули «Капитал Банк», ранее принадлежавший покойному экс-спикеру парламента Чаныбаю Турсунбекову, и Бишкекский ликероводочный завод. Общая стоимость активов составила порядка $23 млн.

Ташиев также рассказал о попытке дискредитировать руководство ГКНБ. По его словам, вдова Турсунбекова обратилась к мошенникам, которые при поддержке иностранных спецслужб пытались подстроить получение взятки в размере $5 млн. Кыргызские силовики пресекли операцию, все подозреваемые задержаны, а средства переданы в доход государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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