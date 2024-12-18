В 1793 году четвертый президент США Джеймс Мэдисон утверждал, что полномочия объявлять войну должны принадлежать не одному человеку, а Конгрессу, как это предусмотрено Конституцией США. Однако, когда дело доходит до ядерного оружия, изобретенного спустя много времени после жизни Мэдисона, этот принцип не соблюдается.

Согласно законодательству США, президент не может объявлять войну без согласия Конгресса, но может санкционировать военные действия. Некоторые предложения предполагают приравнивание любого применения ядерного оружия к объявлению войны, требуя согласия Конгресса.

Однако президент США имеет единоличные полномочия нажимать красную кнопку. Трамп сможет распоряжаться ядерным арсеналом страны без необходимости консультироваться с Конгрессом перед нанесением удара.

Этот односторонний контроль, начавшийся с решения Гарри Трумэна использовать ядерные бомбы в 1945 году, вызывает постоянные споры о рисках и ответственности, связанных с такой властью.

Газета New York Times (NYT) опросила 530 членов нового состава Конгресса США, чтобы понять их взгляды на политику в отношении ядерного оружия. Ответили менее 100 человек, в основном демократы.

Республиканцы в основном отвергли опасения, утверждая, что аналогичные вопросы следует задать относительно полномочий президента Джо Байдена. Только один республиканский сенатор Джефф Ван Дрю открыто поддержал ядерные полномочия Трампа, заявив, что президент должен единолично решать, нажимать ли красную кнопку.

Демократы разделились по вопросам политики, но отметили, что не хотят передавать ядерный чемоданчик Трампу. Конгрессмен Марк Такано отметил: «Мой дискомфорт связан с импульсивным и неустойчивым поведением Трампа, я бы не доверил ему даже управлять газонокосилкой, не говоря уже об управлении ядерным оружием».

Опасения газеты связаны с растущим ядерным напряжением между Вашингтоном и Москвой. В ноябре Россия обновила свою ядерную доктрину, снизив порог применения тактического оружия.