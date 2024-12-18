Автомобильная отрасль Японии готовится к масштабному перевороту. Вторая и третья крупнейшие компании страны — Хонда и Ниссан — захотели объединиться. Это историческое решение полностью изменит расклад в мировой автомобильной промышленности.

Получившийся хондо-ниссановый «‎франкенштейн»‎ станет третьим по объему продаж автогигантом в мире, уступая только Toyota Group и Volkswagen Group. В сумме Хонда и Ниссан продают более 7 млн автомобилей в год. Для сравнения: Тойота производит более 11 млн машин в год, а Фольксваген 9,3 млн.

Зачем им это слияние?

Если коротко, то компании решили объединиться не от хорошей жизни. Главных причин две: кризис на рынке традиционных автомобилей и глобальный переход на электрокары.

Резкий рост расходов на разработку электромобилей, жесткая конкуренция с китайскими брендами и политическая нестабильность заставили японские компании искать пути выживания. Китайские автопроизводители, поддерживаемые государством, активно завоевывают рынок, японские компании не могут конкурировать с КНР на этом поле — и вынуждены подстраиваться.

Хуже всего дела идут у Ниссан. В текущем году компания отчиталась о 90%-ном снижении операционной прибыли, что подчеркивает необходимость серьезных преобразований.

Слияние может укрепить позиции обеих компаний. Honda обладает передовыми технологиями гибридных автомобилей, а Nissan — налаженной цепочкой поставок для электрокаров. Кроме того, участие Mitsubishi Motors, доля в которой принадлежит Nissan, может расширить альянс.

Останутся ли бренды Хонда и Ниссан?

Да, речи о том, чтобы отказаться от брендов пока не было. Компании хотят создать совместное предприятие, в рамках которого оба бренда смогут работать более эффективно. По данным источников New York Times (NYT), на следующей неделе может быть подписан меморандум о взаимопонимании, который закрепит расширение партнерства.

Компании уже сотрудничают в разработке электромобилей. Хонда, известная своей независимостью, недавно начала искать партнеров, таких как Sony и General Motors, для разработки двигателей электрокаров. В то же время Ниссан сталкивается с падением продаж на ключевых рынках, включая Северную Америку и Китай.