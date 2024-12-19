На прямой линии президент РФ Владимир Путин затронул тему миграции и нехватки рабочих рук, отвечая на вопрос журналистки.

Президент признал, что это «очень чувствительный вопрос». По его словам, несмотря на низкий уровень безработицы, в ряде отраслей, особенно в строительстве, не хватает сотен тысяч работников.

В качестве решения Путин предложил повышать производительность труда и развивать сеть русских школ в странах Центральной Азии. Это, по его мнению, позволит готовить квалифицированные кадры еще до их приезда в Россию.

Президент также прокомментировал закон, запрещающий детям мигрантов, не владеющим русским языком, учиться в российских школах.

«Как такого ребенка учить? Кто за это будет платить? Нужно сделать так, чтобы люди не ущемлялись, но и чтобы это не ложилось нагрузкой на местное население», — отметил Путин.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который, по версии следствия, устроили граждане Таджикистана, в России усилились ксенофобские настроения. По всей стране начались облавы на мигрантов в местах их проживания и работы. В некоторых случаях мигрантов ставили на учет в военкоматы. Власти также продолжают ужесточать законодательство, касающееся мигрантов.

Эксперты предупреждают, что сокращение потока мигрантов в Россию, достигшее минимума за последние десять лет, может обострить кадровый кризис в стране.