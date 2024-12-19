Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению конфликта между РФ и Украиной могут начаться до конца этого года. Это самый оптимистичный из всех прогнозов, звучавших в отношении мирных переговоров.

Келлог, который будет работать над урегулированием войны, уверен, что Трамп обладает видением и энергией, чтобы подтолкнуть (а если не получается, то принудить) обе стороны к мирному диалогу.

Келлог отметил: для переговоров созданы необходимые условия, и Москва, и Киев открыты для обсуждений. Он отметил, что команда Трампа уже смогла достичь некоторого прогресса, и республиканец намерен способствовать началу диалога между двумя сторонами в первый же день на посту президента.

Спецпосланник также подтвердил, что он посетит Киев в начале января в рамках этих усилий, а также, возможно, побывает в других европейских столицах, таких как Париж и Рим.

Однако политик отказался отвечать, успеет ли он в рамках турне заехать и в Москву. Российское правительство выразило готовность к переговорам, но при жестких условиях, включая вывод украинских войск из четырех областей Украины и признание их частями РФ. Киев, однако, отвергает эти требования, особенно идею уступки территории.

Решимость Трампа быстро завершить конфликт остается приоритетом, заверил Келлог. Ранее новоизбранный президент пообещал добиться мирного решения в течение 24 часов с момента вступления в должность.

Несмотря на сомнения в реалистичности такого быстрого исхода, дипломатическая команда Трампа работает над планами, которые могут включать прекращение огня и заморозку конфликта по текущей линии фронта. Такой сценарий вполне устраивает Москву, однако в Киеве не очень рады такому повороту событий, требуя освободить территории и дать Украине гарантии вступления в НАТО.