На прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал палестино-израильский конфликт, заявив, что его решение возможно только при создании двух государств — Израиля и Палестины.

«Решить проблему можно только убрав причину ее возникновения. Нужны два государства — Израиль и Палестина, но государство Палестина так и не было создано. Действия Израиля в Секторе Газа достойны лишь осуждения. Здесь и добавить нечего», — подчеркнул президент России.

Переходя к ситуации в Сирии, Путин отметил, что «главным бенефициаром» сирийского конфликта является Израиль. Он осудил захват любых сирийских территорий, но подчеркнул, что Израиль действует, исходя из своих интересов безопасности.

Ранее отвечая на вопрос журналиста, Путин подчеркнул, что действия России предотвратили создание «исламского халифата» в Сирии и «не позволили террористам прийти к власти». Президент отметил, что новое руководство в Дамаске нельзя назвать террористическим.

При этом Путин не смог четко ответить на вопрос о будущем российского военного контингента в Сирии. РФ арендовала военные базы в Хмеймиме и Тартусе на 49 лет.

«Останутся ли в Сирии российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе, зависит от совпадения интересов с новыми властями республики», — уточнил президент.