Ирак отправил обратно почти 2000 сирийских солдат, которые ранее бежали из Сирии после свержения режима Башара Асада. Как отмечает Минобороны Ирака, солдаты вернулись по собственному запросу через пограничный переход между Ираком и Сирией в районе Аль-Каим.

«В координации с некоторыми сторонами на сирийской стороне 1905 сирийских офицеров и солдат были переданы в законном порядке силам защиты на сирийской стороне на пограничном переходе Аль-Каим», — говорится в сообщении иракской армии.

9 декабря, когда сирийские военные пересекли границу Ирака и запросили убежища на его территории, Багдад позволил солдатам остаться и развернул полевой лагерь недалеко от границы. Главным условием было полное разоружение сирийских военных.

Теперь же, после того, как Ирак вернул солдат на родину, он решил не отдавать им оружие. Минобороны уточнило: вооружения, оставленные сирийцами, останутся в Ираке и будут переданы новому сирийскому правительству после его формирования.

Солдаты пересекли границу с Ираком незадолго до того, как повстанцы во главе с Ахмедом аль-Шараа (аль-Джулани) захватили Дамаск 8 декабря, вынудив Асада бежать в Россию. Сирийское Главное командование во главе с аль-Шараа назначило временное правительство, премьер-министром которого стал Мохаммад аль-Башир. Ожидается, что он останется на этом посту до марта.

Иракская армия заявила, что сирийские солдаты вернулись после подписания заявлений с просьбой о включении их в амнистию, объявленную новыми сирийскими властями.

«Иракские силы безопасности призывают нынешние сирийские власти проявить заботу об офицерах и солдатах, которые были возвращены, включить их в амнистию и обеспечить их возвращение к своим достойным семьям, которые ждут их. Это должно соответствовать стандартам прав человека и демонстрировать добрую волю», — говорится в заявлении иракских военных.